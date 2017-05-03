一马公司脱售马来西亚城股权协议失效

（联合早报网讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB）脱售旗下马来西亚城私人有限公司的60%股权给依斯干达海滨公司和中国铁路工程集团联营财团的计划，因买家无法在限期内履行付款协议而宣告破局。

一马公司子公司敦拉萨国际贸易中心城市私人有限公司（TRX City）今天发表文告宣布，这笔价值74.1亿令吉（约24亿新元）的股权买卖交易即日起失效。

文告说，尽管一马公司已数次延长付款期限，但马来西亚依斯干达海滨公司（IWH）和中国铁路工程集团（CREC）联营的财团仍无法履行买卖合约中的支付条款。

文告指出，政府如今不会售卖马来西亚城（Bandar Malaysia）土地。“考虑到马来西亚城的地价升涨，财政部作为敦拉萨国际贸易中心城市的唯一拥有人，将维持全面掌控该地段的所有权，以确保马来西亚人民从中得利。”

文告说，敦拉萨国际贸易中心城市接下来会公开找寻及挑选对马来西亚城计划有兴趣的发展商。

一马公司是在2015年12月31日，以74亿令吉脱售马来西亚城私人有限公司的60%股权给IWH-CREC，剩余的40%股权则转移给财政部，作为一马公司重组计划的最后一步。

首相及财政部长纳吉当时表示，随着这项脱售计划正式签约，一马公司已成功减少约404亿令吉（约130亿新元）的债务，摆脱了财务危机。

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