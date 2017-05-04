法大选候选人终极辩论 火药味浓

（联合早报网讯）法国总统选举将在来临星期天（7日）举行，中间派候选人马克龙与极右派的勒庞周三（3日）晚展开终极辩论。两人针锋相对，火药味浓厚，虽然主持人数度试图掌控流程，两人仍各说各话。

马克龙（Emmanuel Macron）和勒庞（Marine Le Pen）周三晚在政见及理念上展开唇枪舌剑，但两人却不约而同选了同样服装色系。马克龙身穿深蓝色西装、系深蓝色领带，勒庞则穿深蓝西装外套，这是他们当晚唯一的共同点。

在长达两个半小时的辩论中，两人针对恐怖主义、经济和欧元等课题进行激烈交锋，并不时打断对方。尽管主持人多次制止，请两人进入下一个议题，两人仍置若罔闻。

勒庞指责马克龙对伊斯兰极端主义持“姑息态度”，即使在法国遭遇一系列致命袭击后，仍拒绝采取措施打击极端主义。

马克龙则予以反驳，他称自己在打击恐怖主义方面将“毫不妥协”，并指勒庞提出的政策将引发“内战”。

在关键的欧盟和欧元议题上，勒庞指出，人民要保有自己决定的自由，要掌控自己的边境和货币。她表明，只要她当选，“法国人会有自己国家的货币”。

马克龙则回应，大企业不能一边用欧元、一边用法郎，他主张打造强健的欧元和强健的欧盟政策。他指出，很多国家使用欧元都没问题，离开欧元区会导致货币战争。

根据媒体最新民调，在7日的选举中，马克龙可能以59%得票率击败勒庞，当选下任总统。

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