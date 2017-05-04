英首相指责欧盟试图影响英国大选

（联合早报网讯）英国首相特雷莎·梅表示，过去几天，欧盟在英国脱欧谈判上的立场表现得更加强硬，欧盟领导人对英国发出威胁，这些行为都是在故意试图影响英国大选。

特雷莎·梅周三（3日）在唐宁街10号发表声明。她表示，英国将在6月8日选举新政府，大选胜利者面临的首要任务，就是在脱欧谈判中达成一个良好的协议。但是过去几天的事态显示，布鲁塞尔有一些人不希望谈判取得成功，他们不希望看到英国的繁荣。

她说：“欧盟委员会的谈判立场变得强硬了，欧洲政治人物与官员对英国发出威胁……所有这些行动都是蓄意挑在这个时机以影响（英国）大选结果。”

上周末，欧盟特别峰会通过了关于英国脱欧谈判的指导方针，展现出强硬的谈判立场。随后，欧盟委员会主席容克的内部讲话被德国媒体泄露，他声称“脱欧谈判不可能成功”。还有媒体引述欧盟官员的消息称，英国脱离欧盟的“分手费”可能高达1000亿欧元（1520亿新元）。

对此，特雷莎·梅表示，过去几天的事态显示，脱欧谈判将非常艰难，英国的谈判立场遭到误解。

她说：“过去几天的事件已经显示出无论我们的愿望为何、欧洲其他领导人的立场如何合理，布鲁塞尔有一些不愿英国繁荣的人不想要对话成功。”

她重申，英国不会对欧洲的盟友造成伤害，希望与欧盟保持深厚和特殊的伙伴关系，并希望欧盟取得成功。

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