面簿雇3000人检查网上直播暴力内容

（联合早报网讯）美国社交网站面簿（Facebook）周三（3日）宣布，将在全球雇用额外3000人检查并删除网上直播的暴力内容。

面簿首席执行长扎克伯格在面簿发贴说，这些新雇人员将和现有的4500人组成社区运营团队，在世界范围内监控每周面簿用户上传的数以百万条内容，更快更容易发现并及时处理那些有仇恨犯罪和伤害儿童的视频或帖子。

今年4月16日，美国克利夫兰一男子在面簿直播谋杀老人的过程。一星期后，泰国一男子把杀死11岁女儿后自杀的内容放在面簿上，直到24小时后才被删掉。

尽管其他社交网站也有涉及暴力犯罪或自杀的内容，但用户约20亿人的面簿在全球范围内的影响力和高使用率，令其成为公众舆论的焦点，被批评对此类事件反应迟钝。

扎克伯格在帖文中说，近期发生的这些事件令人心碎，面簿一直在反思如何能让社区变得更好，如何更容易发现问题并尽快做出反应。

他说：“如果我们要建立一个安全的社区，我们必须做出迅速回应。”

扎克伯格透露，面簿检查人员每周审查数以百万计的内容。他们上周发现直播平台上有人企图自杀，立即报警，警方及时阻止事件发生。

扎克伯格说，除了与警方和社区组织合作，面簿将在技术层面做出保障，比如让用户更便捷地向面簿汇报有问题的视频和帖子，更容易辨别暴力内容是否有违面簿标准，更方便向执法机构报告。

今年3月，面簿推出防止自杀工具。4月，又发布了应对色情内容的新技术。

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