民调：法大选辩论 马克龙更具说服力

（联合早报网讯）法国总统选举候选人周三（3日）晚展开电视辩论，过后的民调显示，六成以上受访者认为，中间派候选人马克龙比极右派候选人勒庞更有说服力。

马克龙和勒庞在长达两个半小时的电视辩论中，就法国经济社会改革、安全和反恐政策、欧洲和国际关系等议题展开激烈交锋。

两人言辞激烈，相互刻薄嘲讽甚至咄咄逼人展开攻讦，一度火药味十足。

辩论结束后，民调机构艾拉贝（Elabe）公布的调查结果显示，63%的法国电视观众认为，马克龙在此次辩论会中的表现更具说服力，认为勒庞的阐述更具说服力的观众比例只有34%。

在首轮投票中支持极左派候选人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）的选民当中，有三分之二认为马克龙比勒庞有说服力；支持菲永的选民则有58%觉得马克龙表现较好。

在支持勒庞的选民当中，也有高达12%的人更加认可马克龙的表现。相反，支持马克龙的选民中仅有3%的人认为勒庞表现更佳。

民调还显示，64%的受访者认为，马克龙的竞选纲领更佳，认可勒庞政纲的人仅占30%。在回答谁更具备总统素质的问题时，双方的支持者比率与前述问题相同。

在面对“谁更具变革的意愿”的问题时，支持马克龙的观众达53%，支持勒庞的人占44%。

60%的受访者认为，马克龙代表的理念和价值观与自己更接近，支持勒庞只有36%。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅