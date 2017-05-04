新标志三选一 马国希盟面簿征民意

（联合早报网讯）马来西亚希望联盟周三（3日）公布三个入围标志，准备三选一，在这两周向社团注册局申请注册成为该联盟所有成员党的共用标志，不过网民表达不同意见。

星洲网今天（4日）报道，马国公正党副主席拉菲兹在面簿专页公布希盟上周开会议决的三个入围标志，并希望与马国人民分享和获得大家的意见。

他说：“希盟将在这两周注册一个让希望联盟所有成员党共同使用的标志。”

在三个选项中，标志A是以红色作为背景，中央是黑色字体的“Harapan”（希望），字体上方有个白色的阳光符号。

由于此标志以红色为主，有网民联想到红衫军领袖嘉玛；甚至有网民认为，以黑色呈现“希望”字体，看起来根本没有希望。此标志还引来了网民“愤怒”的赞。

标志B的设计概念则与标志A相同，唯字体与背景颜色差异。此标志的背景为黄色，中间的“Harapan”（希望）字体以灰色呈现。不少网民表示喜欢，指黄色是结合马国人民的改革风气以及净选盟。

标志C的设计大为不同，标志是以一个大竖立的拇指为主，标志背景采用红与白，下方写“Pakatan Rakyat”（希望联盟）。

对于标志C，有网友担心反希盟分子会故意将标志倒反来，形成一个倒立的拇指，有贬意。

整体而言，网民普遍上认为三个标志都没有真正表达希盟合作的意义，设计显得不够认真，更有网民建议号召专业设计师的力量，为希盟献议和设计一个更吸引人的标志。

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