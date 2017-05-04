特朗普：以巴很可能达全面和平协议

（联合早报网讯） 美国总统特朗普表示，美国将全力促成以色列和巴勒斯坦之间达成全面和平协议，这一目标“很有可能”实现。

特朗普周三（3日）在白宫与到访的巴勒斯坦总统阿巴斯后说：“我们会做到的。”

他表示，愿意“采取一切必要手段”在巴以间斡旋并发挥仲裁作用，以促成双方达成协议。他告诉阿巴斯，巴勒斯坦和以色列将能达致“最艰难的协议”。

特朗普说：“老实说，我认为这件事可能没人们这些年来所想的那么艰难。”

特朗普还表示，包括美国在内的任何国家都不能将和平协议强加给巴勒斯坦和以色列，巴以应共同努力实现这一令双方和平共处和繁荣的目标。

阿巴斯则表示，他深信巴以间有可能达成长期冲突的最终解决方案。但他明确表示，巴方的“战略选项”是在“两国方案”的基础上实现和平，即一个在1967年边界基础上建立的、以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国与以色列和平共处。

今年2月15日，特朗普在与到访的以色列总理内坦亚胡举行的联合记者会上表示，只要以巴双方愿意，他对以“一国方案”还是“两国方案”实现以巴和平都表示支持。这一表态放弃了此前多届美国政府支持“两国方案”的立场。

阿巴斯当时对此表态迅速作出回应，坚称不放弃“两国方案”。

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