马槟首长林冠英：父亲不转战槟城

（联合早报网讯）因“购屋案”贪污指控而面对二度入狱风险的马来西亚槟州首长林冠英否认，其父林吉祥准备到槟城上阵。他也排除夫人周玉清会重返政坛，甚至领导槟州政权的可能性。

林冠英已“钦点”槟民行党主席曹观友接班，稳定军心，但“家人接棒”的传言依然时有所闻。

民行党国会领袖林吉祥频频在槟城跑动之举，更引起诸多揣测，包括曹观友或纯属“过渡首长”的人选，为林氏家族及其他接班人“暖椅”。

针对此，林冠英接受《当今大马》专访时斩钉截铁否认林吉祥准备到槟城上阵的传言。

他指出：“我只能说和证实，他不会来槟城，这不属于他策略规划的一部分。”

至于会否撤离振林山，转战其他州属如亚罗士打，他未正面回应说：“我只说不在槟城。”

此外，林冠英在受询时也排除夫人周玉清会重返政坛，甚至领导槟州政权的可能性。周玉清曾任马六甲哥打拉沙马那区州议员。

林冠英在两个小时的访问中重申，曹观友是他的下一个接班人。而自从接班方案敲定后，有关党内派系斗争及两人心存芥蒂的“故事”也随之告终。

林冠英表明：“我们已在党内公布这件事，并带入党和获得槟民行党背书。我觉得他没问题，我们合作无间。事实上，我们俩像个团队般地共事，我不是在任何人施压下才做出有关宣布。”

他指出：“我们深知，唯有相辅相成才能成功。很多东西，我无法亲力亲为，我交托他。他帮了我很多忙，没他的话，许多计划无法完成……基本上在槟城，我们有非常强大的集体领导。即使有独行侠，整个党仍会聚合起来支持其核心团队，而此团队是雷打不动的。”

林冠英说，他已做好准备面对最糟糕的局面，同时视之为政治斗争的一部分。他表明，将在法庭上证明，国阵如何尝试陷害他。

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