印尼小学生调皮 校长竟电击惩罚

（联合早报网讯）印度尼西亚东爪哇玛琅一所学校惊传校长用电击体罚调皮捣蛋的学生，但校长却辩称是透过电击使学生左右脑平衡；警方已就此介入调查。

中央社引述印尼BBC（BBC Indonesia）的报道称，这起事件发生在玛琅（Malang）当地一所小学，对学生实施电击的校长芝普托（Tjipto Yhuwono）辩称，他的做法是用来治疗那些经常制造噪音的学生们。

这所小学有四名六年级学生遭芝普托电击，其中一名学生的母亲说，家长们现在都专注在受创学童身上，不愿多谈细节。

接触过学生和校长的玛琅市议会副议长拉哈育描述，这四名接受电疗惩罚的学生有头晕、流鼻血的情形。

拉哈育说，事情要追溯到4月25日，校长芝普托把四名学生经常吵闹的学生叫到办公室，要他们静坐冥想10分钟。

接着这四名学生被轮流要求站在一个板子上，这个板子通上电，芝普托在学生额头上放上感应片，测试电流经过学生的身体。

芝普托辩称，这种处罚是一种“电疗”，为的是要帮助学生左右脑平衡，如此一来，调皮捣蛋的学生就不会在教室内制造骚乱了。

拉哈育驳斥校长这样的做法，他说，这是大错特错，如果这是一种治疗，也应该由专家来做，教育过程中不应该出现暴力行为。

与此同时，玛琅市警局犯罪调查主管赫鲁表示，一名被电击的学生的监护人已经向当地妇幼保护部门投诉，警方也主动介入调查，会要求目击者及学校当局提供资讯，调查人员已扣押校长用来实施电击的设备。

玛琅教育局表示，芝普托将因为错误行为被惩处。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅