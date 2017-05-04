一马脱售股权失败 因中国政府喊停？

（联合早报网讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB）脱售旗下马来西亚城私人有限公司的60%股权给依斯干达海滨公司和中国铁路工程集团联营财团的计划告吹，虽然一马公司属下子公司——敦拉萨国际贸易中心私人有限公司宣称是因为马中联营财团无法履行付款协议，但该财团今日反驳其说法。

当今大马引述《The Edge》的报道称，马国依斯干达海滨公司（IWH）和中国铁路工程集团（CREC）组成的联营财团发声明指出，TRX City的文告并没准确及全面地反映事实。

该声明说：“我们严正关注此事，目前正与顾问和律师研究终止合约的通知及文告。我们会在近期内发表进一步声明。”

昨日（3日），TRX City宣布，由于联营财团没法在期限内付款，总值74亿1000万令吉（约24亿新元）的马来西亚城股权买卖交易告吹。

马国首相纳吉原本预计在昨天下午5点到访马来西亚城，但活动最终临时取消。而TRX City的文告，则在不久后发出。

不过，《华尔街日报》引述一份马国财政部内部文件报道，双方交易破裂的其中一个主要原因是，中国政府未批准中铁工进行该项投资。

该报道宣称，一位知情人士证实了这种说法。不过，中国国务院新闻办公室受询时没有回应《华尔街日报》。

随着交易告吹，一马公司重组计划遭遇重挫，马国首相纳吉必须设法寻找其他途径，以解决一马公司的债务。

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