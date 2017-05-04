美FBI局长：隐藏希拉莉邮件将是“灾难”

（联合早报网讯）美国联邦调查局局长科米周三（3日）接受美国国会质询，为其在去年美国总统大选前夕调查民主党候选人希拉莉“邮件门”事件进行辩护说，试图掩盖对希拉莉的调查将导致“灾难性”后果。

科米说：“在我看来，掩盖不仅对联邦调查局，甚至在更大范围都是灾难性的”。他表示，如果让他再次决定是否在大选前夕对希拉莉的邮箱进行调查，他仍会作出同样的选择。

科米说：“想到我们可能影响了选举结果，我感到有点恶心……但老实说，这不会改变我的决定。”

科米的做法受到美国国会质疑，参议院司法委员会主席格拉斯利当天在听证会上说：“联邦调查局的中立性受到质疑，最近公众对联邦调查局、国会以及民主过程的信任都受到考验。”

民主党参议员帕莱希指出，联邦调查局同时对希拉莉的邮箱和特朗普团队可能与俄罗斯有联系的传闻进行了调查，但只公布前者的做法不合适。

对此，科米说，联邦调查局对待两项调查施以同一标准，在大选前夕公布对希拉莉的调查仅因为有更充足的证据。

科米2016年10月致信国会说，联邦调查人员发现一批可能与希拉莉“邮件门”事件调查有关的新邮件，将对其内容进行检查。虽然他随后宣布并未发现希拉莉有值得追究的行为，但这一事件仍对希拉莉选情造成不利影响，并在美国国内引发强烈质疑。

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