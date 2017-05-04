世贸总干事警告贸易战风险

（联合早报网讯）世界贸易组织（WTO）总干事阿泽维多指出，对于发达国家面临的就业岗位流失等问题，设置贸易壁垒的做法只会适得其反，不仅不能使流失的岗位回流，还会削弱国内消费者的购买力。他更形容贸易战是“破坏性的零和游戏”。

中新社报道，阿泽维多周三（3日）在柏林举行的二十国集团工商峰会（B20）上致辞时，虽未点出具体国家，但德媒认为其发言的指向性已十分明确。

《法兰克福评论报》指出，阿泽维多的论点和当天在他之后发言的德国总理默克尔一样，都是针对美国总统特朗普“将国内工业下行怪罪于全球化和遭受所谓的不公正贸易”立场的“明确表态”。

阿泽维多表示，国际贸易体系正面临真正的结构性挑战，与1995年世贸组织成立之初相比，今天的全球经济已经发生了翻天覆地的变化。他指出，新技术改变了商业模式、贸易形态和人们的生活方式，同时也对就业结构造成重大影响。

他指出：“在这一问题上，贸易总是被视作始作俑者，但事实上发达经济体约80%的就业流失不是由进口带来的，而是新技术。”

他说，为了应对就业流失而限制自由贸易不仅忽略了真正的问题所在，而且还将可能导致劳动者面临的困境进一步加剧，“增加壁垒不但不会让工作回流，还会使消费者钱包缩水——他们的购买力将因此受损。”

为说明保护主义的危害，阿泽维多还以二战爆发前的历史指出，二十世纪三十年代充斥着混乱，保护主义抬头，各方组团进行贸易战、出台以邻为壑的政策，“这些都对经济造成了深重的损害，最终为第二次世界大战埋下了祸根”。

阿泽维多强调，正是见证了当年的混乱局面，世界各国才共同构建了今天这一由规则主导的全球贸易体系。

他说：“我相信这一体系能够得到进一步完善。这将使贸易造福更多人。这就要求我们为此做更多工作，而非相反。”

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