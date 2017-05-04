印尼穆斯林将示威 要求重判钟万学

（联合早报网讯）印度尼西亚保守派团体全国保卫印尼伊斯兰教士理事会运动（GNPF-MUI）计划于明天（5日）发动示威，印尼政治、法律与安全事务统筹部长维兰托呼吁示威群众必须维持和平秩序。

中央社报道，这场示威主要是针对雅加达特区首长钟万学亵渎宗教案而来。雅加达地方法院即将对此案宣判，穆斯林团体号召示威群众，在最高法院大门口示威游行，要求法院给予钟万学最重的判决。

去年9月27日，钟万学在雅加达外海的千岛群岛演讲，引述可兰经第五章51节中禁止穆斯林选择非穆斯林担任领袖，认为对手利用宗教影响政治，“愚弄”大众，引发若干伊斯兰团体认为他“侮辱可兰经”并提出控诉。

印尼警方调查后将他列为亵渎宗教案嫌犯，并将案件移送检方起诉。

检察官日前在法庭上主张，钟万学被证实犯有亵渎宗教的行为，他表达仇恨的情绪是有罪的。阿里要求法院判处钟万学一年有期徒刑，缓刑两年。

对于穆斯林团体明天再度上街示威，印尼政治、法律与安全事务统筹部长维兰托表示，每个人都有表达意见的权利，前提是示威群众必须遵守政府的法规，不得妨碍民众的日常生活和社会秩序，也不得破坏公共设施。

维兰托强调，示威群众不能妨碍人民日常活动和影响商业活动。他说，印尼是法治国家，绝对不允许无政府状态出现，若有群众骚乱滋事，军警联合部队将毫不犹豫採取严厉措施，必要时也将驱散违法的滋事群众。

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