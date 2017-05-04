韩国优先呼声高 韩大选投票率或创新高

（联合早报网讯）韩国下周二（9日）举行总统大选，韩国民众对“韩国优先”的期待越发热切。这可能促使选民在选举日当天前往投票，投票人数可望接近纪录高点。

路透社报道，现年36岁、住在美国华盛顿特区的韩籍工程师林贾森（Jason Lim，音译）认为，试图与美国维持坚定盟友关系固然重要，但不能不计代价。

他和许多韩国民众表示，美国和中国试图解决朝鲜推进核及导弹计划的问题之际，韩国已然沦为超级强权对奕下的一颗棋子。

这样的沮丧情绪、加上选民对于“韩国优先”的期待越发热切，可能促使更多选民在5月9日总统大选日前往投票。

投票人数增加，特别是以往对于政治冷漠的20至40多岁族群出来投票，预料将提升自由派候选人文在寅的当选机会；文在寅在1月出版的著作中写道，韩国应该学习“向美国说不”。

除非爆出大冷门，否则文在寅将成为下任总统。文在寅主张对朝鲜采取温和路线，并指责保守派势力及其强硬政策未能阻止朝鲜发展武器。

周三（3日）公布的一项盖洛普韩国（Gallup Korea）民调显示，在13位候选人之中，文在寅支持率达38%，名列第二的中间路线候选人安哲秀支持率仅20%。

林贾森说：“有时我觉得韩国政府费尽心力只为不要影响与美国的同盟关系……我希望我们的总统是个不怕说出什么对韩国最好的人。”

下周二的投票或许是30年来历届总统大选中投票率最高的一次。接受选举委员会调查的1500名受访者中，有近83%的人表示一定会投票。

盖洛普韩国周三公布的另一项民调显示，1015名受访者中有91%的人说肯定会投票。

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