日本在野党呼吁民众抵制修宪

（联合早报网讯）日本在野四党的党魁在东京举行的集会上，呼吁民众抵制动摇宪法基本原则的修宪方案。

中国新闻网引述日媒4日的报道指出，鉴于日本首相安倍晋三力推修宪，并表示要争取从2020年起实施修改后的宪法，日本主要在野党党魁参加了主张维护宪法的团体在东京举行的集会。

民进党代表莲舫说：“我们维护宪法维护了70年，但她现在正陷入危机。尊重基本人权、和平主义、国民主权，宪法的这些原则正面临威胁。安倍首相声称要修改宪法，对于他的这种一厢情愿、独断专行、基于私利的修宪行为，我们要坚决反对。”

日本共产党委员长志位和夫则指出：“有意见称，在70年当中都未对宪法内容进行调整，这有违常理。但我们要说，在70年当中都无须进行修改，这恰恰证明了现行宪法是一部卓越的法典。须改变的不是宪法，而是藐视和玩弄宪法的政治手段。”

自由党参议院会长森裕子表示：“国民主权、尊重基本人权、和平主义、国际协调是宪法的四大原则，我们反对企图动摇这些原则的任何修宪行为。”

社民党党首吉田忠智说：“重要的不是修宪，而是如何充分发挥宪法的作用。我们要让‘贯彻宪法的政治活动’成为一大国民运动。”

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