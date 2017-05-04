日自卫队结束首次美舰防护任务

（联合早报网讯）日本两艘护卫舰结束首次针对美军舰艇执行的“武器等防护”安保任务，在三天的任务中未出现问题，也未使用武器。

共同社引述日本政府相关人士说，日本海上自卫队基于安全保障相关法针对美军舰艇首次执行的“武器等防护”任务中，护卫舰“涟”号周三（3日）加入，与防护对象美国海军补给舰以及日本直升机护卫舰“出云”号实施了联合训练。

训练后，两艘护卫舰在鹿儿岛县奄美大岛近海与美军补给舰分别，结束了为期三天的安保法新任务，在这段其间未出现问题，也未使用武器。

朝鲜局势日趋紧张，另一方面太平洋上防护美军补给舰的必要性不大，执行新任务着重意在“创造业绩”。日本政府未作出公开说明，因此也有可能在国民视线之外全面运用“武器等防护”任务。

据日本政府相关人士等透露，“出云”号周一（1日）上午从神奈川县横须贺基地出发，当天下午在房总半岛近海与美军补给舰汇合。“涟”号周二（2日）上午从广岛县吴基地出发，经九州东部的丰后水道在太平洋上与美军补给舰以及“出云”号共同行动。两艘护卫舰执行了周边警戒监视等任务，并一路防护美军补给舰至奄美大岛东部海域附近。

据海上自卫队透露，两艘护卫舰与美军补给舰其间开展了队列确认、直升机起降、海上加油等训练。

政府相关人士认为，在相对安全的太平洋上留下防护美舰的实际成绩后，今后对警戒监视朝鲜发射弹道导弹的美国宙斯盾舰展开日常防护一事也将受到讨论。

美军补给舰可能为在日本海活动的美舰船及核动力航母“卡尔文森”号的随行舰补给燃料，而两艘护卫舰将前往出席15日在新加坡举行的国际观舰式。

“出云”号为舰首至舰尾有甲板贯通的“航母型”，是搭载巡逻直升机和救援直升机的日本海上自卫队最大舰艇。“涟”号装备有舰对舰导弹、鱼雷等。

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