加纳发生全国范围停电

（联合早报网讯）非洲国家加纳发生全国大范围停电。当地媒体报道，此次停电影响全国超过七成地区，涉及10个省。

新华社报道，停电从当地时间3日晚上10时许开始，一直持续至4日清晨6时左右。

加纳电网公司负责人阿穆纳对当地媒体表示，此次停电的原因是供电设备出现故障。他说：“停电后，我们立刻在夜间进行了抢修，但供电设备故障反复出现，一些发电机损毁。”

加纳自2013年起爆发能源危机，并在2014至2015年间不断恶化。为改善能源供给情况，加纳政府采取措施，加大在能源和电力领域的投入。

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