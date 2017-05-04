美研究：29摄氏度最利于蚊子传播疾病

（联合早报网讯）美国研究人员发现，29摄氏度最利于蚊媒传染病的传播，这一结果有望用于蚊媒传染病疫情预测等。

新华社报道，近年来随着全球气候变暖，许多地区不是夏季时也有蚊子活跃，骨痛热症、兹卡、基孔贡雅症等常见蚊媒传染病发病率呈上升趋势。

美国斯坦福大学研究人员最近在美国《科学公共图书馆·被忽视热带疾病》杂志上报告说，他们对温度如何影响蚊子活动和蚊媒传染病在全球的传播风险进行了模拟研究，并利用部分人类感染蚊媒传染病数据对模型进行了校准。

研究人员介绍说，蚊子将病毒传播给人类所需时间由若干特性决定，包括蚊子的生命周期、叮咬频率，以及在一次叮咬中感染某病毒、并在下一次叮咬中将病毒传播出去所花时间等，而这些特性又都受到气温影响。

“这些特性都与温度有关，但这种关系并非是线性的。”论文第一作者、斯坦福大学生物学助理教授埃琳·莫迪凯说。她所在的研究小组发现，当气温达到29摄氏度时，有利于传播疾病的蚊子特性总体达到峰值。

研究人员将模型分析结果与骨痛热症、兹卡、基孔贡雅症等蚊媒传染病在人群中的实际传播数据相对比，发现两者十分吻合。

研究人员表示，了解最适合蚊子传播疾病的温度对预测传染病流行非常关键，相关信息有助预测哪些地方可能暴发蚊媒传染病，帮助人们有针对性地做好防控准备。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅