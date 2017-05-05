美商务部长：中国不会填补TPP真空

（联合早报网讯）美国商务部长罗斯说，奉行贸易保护主义的中国不会填补美国退出“跨太平洋伙伴关系协议”（TPP）后留下的所谓真空。

美国之音报道，英国《金融时报》周四（4日）引述罗斯的话说，中国擅于利用这种所谓的真空。他指出：“鉴于中国的贸易保护主义程度，如果中国有一天真能和另外一个大国达成有意义的自由贸易协议，我会非常惊讶。”

罗斯还质疑中国国家主席习近平推行的“一带一路”倡议。他说：“他们在谈丝绸之路那些东西。那些只是概念，不是贸易协议。”

美国总统特朗普与习近平4月在美国佛罗里达州举行的峰会普遍被看作增进了两人之间的信任。双方同意在接下来的100天在贸易问题上进行对话，美国希望在包括降低美中贸易赤字等方面取得进展。

罗斯预计，中国可能会降低对进口美国牛肉的限制，以此进一步建立美中互信。

他还对奥巴马政府时期极力推动的美中双边投资协定（BIT）不持乐观态度。

他认为，BIT谈判耗时过长，却仍未有收获，应该注入商业谈判的紧迫性。

他说：“我们的想法是，要让这一谈判更接近商业谈判，紧凑地安排会议，真正去处理问题，快速到达不成则败的关键点，而不是花好几年的时间。”

罗斯还说：“TPP差不多花了八年、十年。当你花了那么长的时间，你会变得疲倦，因为这不是有效率的八年十年，大部分时间都是会议之间的空档。”

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