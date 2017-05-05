美高官：未来地面作战或为全新巷战

（联合早报网讯）美国陆军指挥官说，美军地面部队未来面对的战争可能跟今天的反恐战争以及过去的大规模地面作战迥然不同，美军必须为此做好准备。

美国之音报道，美国陆军参谋长米莱上将（General Mark Milley）周四（4日）在大西洋理事会主办的讨论会上说，未来的地面战争会很不好打。

米莱说：“战争有许多类型，其中也许最困难、最具有挑战性而且发生的可能性很实在的战争是跟实力接近、战力很强的国家的冲突，是国与国之间的冲突，而战场会是地形十分复杂的城镇地区。”

米莱上将说，美军目前的组织结构和武器装备不适合未来可能出现的这类战争。

他说：“不管是在北欧和北美的平原，还是在中东的沙漠地区，美国陆军一直依照郊野作战环境实施优化备战，并在很大程度上影响了我们如何组建部队、如果添置武器装备。”

米莱说，为了应对未来战争的新模式，美军需要在装备配置、后勤补给、部队结构和指挥系统等方面做出改变。

美军指挥官们称，除伊斯兰国激进组织之外，美国面临的主要安全威胁来自四个国家。

前陆军部长麦克休（John McHugh）在会上说，其中两个国家就在东亚。

他说：“朝鲜的行为越来越具有挑衅性。与此同时，中国在亚太大片地区的行为越来越强硬。每项威胁都在检验美国对确保盟友安全的决心，并挑战美国作为塑造安全环境的全球领导者地位。”

麦克休说，尽管全球对美军维护安全的需求越来越大，美国的国防资源继续紧缺。他希望这一状况会在未来几个月得到缓解。

美国国会上星期就追加本年度军费达成初步协议，并在未来几个月中就特朗普政府提出的2018财年大增国防预算举行辩论。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅