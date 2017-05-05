达美航空乘客拒让机位 遭威胁会坐牢

（联合早报网讯）美国的航空公司又成社交媒体热议焦点，这次引发争议的是达美航空（Delta Air Lines）。一对夫妇声称上个月由夏威夷搭飞机返回加州时，因拒绝达美航空要求放弃其为儿子所买的机位，而被威胁得坐牢，最后被“请下飞机”。

上月23日，加州居民希尔（Brian Schear）和妻子及两名年幼孩子从夏威夷登上飞往洛杉矶的达美航班，机组人员请他让出一个机位给其他乘客。

这个机位原本是希尔为18岁儿子买的，但他让儿子提前搭乘另一班机回家，以便在座位上放置儿童安全座椅，让两岁的小儿子安睡。由于机位不足，达美航空要求希尔让出这个座位，双方发生争执。

本月3日，希尔将这段争执过程视频上传到Youtube，随即引起网友及媒体关注。

在视频中，可听到达美航空机组人员要求希尔下机，但希尔坚持，那是他为儿子买的机位。

不过，达美人员不为所动，并称机票上的名字是他18岁儿子的，但由于他没有登机，所以理论上这个机位是空的。

在希尔坚持拒绝让出座位后，一名机组人员告诉希尔：“那你就犯了联邦罪，你和你的妻子都会被关进监狱里，你的孩子将寄养在别人家。”

虽然希尔最终妥协了，但他和家人还是被请下飞机，得临时找住宿，并花了2000美元购买隔天的飞机票。这次，他们搭乘的是联合航空。

希尔说：“我们从没想到事情会演变到他们真的把我们赶下飞机……我们离开飞机时，有大约四五名乘客在等待我们的座位。事实是，他们超卖机位。”

达美航空周四（4日）发表声明，对这家人的“不幸经历感到遗憾”，并表示已同他们联络，给予退款和补偿。该声明说：“达美的宗旨是持续与顾客合作，为他们的出行问题寻求解决方案。在这起个案中，这没有发生，我们为此道歉。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅