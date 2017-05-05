卫星图像：朝鲜在黄海修建五人工岛

（联合早报网讯）中通社报道，最新公开卫星图片显示，朝鲜在位于平壤西北112公里外的黄海海域兴建至少五个人工岛。有专家称，朝鲜或将这些人工岛用于导弹发射基地，但也有报道认为，这些人工岛可能是朝鲜为提高粮食产量而建的民用工程。

该报道引述《每日邮报》报道称，卫星图片显示的五个人工岛位于用作测试洲际弹道导弹的朝鲜东仓里西海卫星发射场附近。

2012年拍得的卫星图片显示，其中三个人工岛当时全是岩石和林木，另外两个则满布泥沙。不过，2016年12月的卫星图片却显示，人工岛上出现了宽阔的道路、行人路和长方形地段。

美国智库“战略前哨”（Strategic Sentinel）的巴伦克劳（Ryan Barenklau）表示，暂时不能确定人工岛的用途，但他认为人工岛有很大可能是充作军事用途。

巴伦克劳称，岛上宽阔的道路可能是为运载导弹的车辆而设，而且岛上的浅色长方形地段可能是以耐热水泥建造的发射台。另外，岛上还有疑似观看台的建筑物。

不过，据《洛杉矶时报》消息，这些新建的人工岛可能是大溪岛海涂围垦工程的一部分。据了解，这项的工程目标是将五个小岛连接起来，可新增数千公顷耕地，但该工程已在2012年终止。据《朝鲜新报》报道，开垦海涂是朝鲜增加粮食生产的重要方法之一。

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