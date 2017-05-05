巴基斯坦与阿富汗边境交火1死18伤

（联合早报网讯）巴基斯坦军方指责阿富汗边境警察5日早晨在边境地区向巴国边境部队人员开火，造成至少一人死亡，18人受伤，包括四名边防士兵。

新华社报道，巴国军方新闻局局长加富尔发表声明说，负责保护人口普查工作人员的边境部队人员在西南部俾路支省杰曼地区遭阿富汗边境警察开火射击，引发双方交火，巴方关闭了杰曼边境。

巴国媒体较后引述当地医院负责人消息称，最新死亡人数已上升至三人。

据巴国军方称，本次全国人口普查于3月开始，此前已事先通知了阿富汗方面，并通过双方外交和军事渠道进行了协调与沟通。

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