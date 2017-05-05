纳吉：反对派31年组建九联盟

（联合早报网讯）马来西亚首相纳吉表示，反对派31年来共组建了九个联盟，这些不稳定的联盟显示反对党无力执政中央。他认为政府必须由稳固、有经验及目标方向一致的政党联盟领导，才能确保国家经济发展和人民福祉。

纳吉周五在博客发表的“首相就政治稳定发表谈话”文章中表示，回顾马国反对党联盟的历史，往往都无法长久。“反对党1986年至今已组建九个联盟，包括1998年的替代阵线，但已在2008年解散。接着是2008年至2015年的民联。这些联盟都在数年后被迫解散。”

纳吉指反对党联盟内部的矛盾分歧使他们无法专注服务人民。“他们所领导的政府分裂而影响经济发展。”

纳吉特别指明雪兰莪当前政局不稳，因为伊斯兰党或民主行动党一旦退出州政府，州务大臣和州政府的地位将受影响。“想象一下这种情况发生在联邦政府层次（的后果）。”

雪州共有56个州议席，其中包括公正党13席、民行党14席、伊党13席、诚信党两席、巫统12席，以及两名独立人士。伊党全国代表大会日前通过与公正党断交的决议后，随即盛传伊党代表将推出雪州政府。不过伊党至仍为这么做。

雪州大臣阿兹敏随即驳斥雪州政权不稳的传言，并指这是巫统和政敌的恶意挑拨。他也驳斥有公正党议员退党，导致他被推翻及雪州政府倒台的谣言。“很明显的，全国大选已经非常近。巫统的如意算盘又不切实际，巫统觉得可以用压迫和欺负雪州政府等手段让我们面对问题。”

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