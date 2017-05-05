巴勒斯坦占领区面临巨大的资源缺口

（联合早报网讯）自1967年以来，包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦占领区长期面临经济上的扭曲。联合国贸易与发展会议发布的报告指出，以色列在该地区实施的安全、军事、政治和经济措施造成了巨大的资源缺口，导致国内生产远低于国内消费和投资。

联合国贸发会5月4日发布的名为“巴勒斯坦占领区：双赤字还是强加的资源缺口”（The Occupied Palestinian Territory: Twin-Deficits or an Imposed Resource Gap?）的报告指出，该地区所面临的资源缺口在三大宏观经济失衡问题中有所体现：贸易赤字、政府预算赤字以及国家投资－储蓄赤字。

报告指出，在2010至2014年期间，占领区平均财政赤字占国内生产总值的8%，贸易赤字占40%，投资－储蓄赤字占33%。尽管预算赤字所占比重最小，但获得了来自捐助方和国际金融与发展机构更多的政策关注。财政和贸易赤字已经成为巴勒斯坦经济的长期特征，显现出因以色列的占领导致的经济结构破坏而造成的深层问题。

联合国电台引述这份报告说，以色列的占领在多方面限制了巴勒斯坦公司在国内制造业和农业部门的能力，让其无法从事可行的就业密集型投资。这些限制造成了资源缺口，导致对援助的依赖，迫使巴勒斯坦工人在以色列寻找就业机会。

此前也有许多报告和学术研究对此进行过讨论。然而，这些研究通常强调财政赤字是巴勒斯坦经济面临的主要挑战。这一方法侧重于“双赤字”假说，认为预算赤字通常会促使贸易经常项目赤字增加。而贸发会发布的这份报告却对 “双赤字”假说是否适用于巴勒斯坦经济问题提出质疑。报告指出，在1968年至2014年期间，巴勒斯坦的贸易赤字从未与预算赤字相应变化，也从未因预算赤字的变化而出现。这是该报告的新颖之处。

报告总结称，以色列对占领区实施的极端限制手段、对宏观经济失衡的误读、以及对以减少预算赤字为主导的政策的追求只能导致更高的失业率，而不能降低占领区的贸易赤字。

该报告因此提出了缓解挑战的新方法，并表明改革和增长的双管齐下的战略将有助于复兴农业和制造业部门以弥合资源缺口。

这项研究强调，国际社会应承担起对巴勒斯坦人民的责任和义务，为巴勒斯坦决策者提供足够的财政支持。

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