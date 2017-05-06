澳女子杀害八名儿童 因精神病不用受审

（联合早报网讯）澳大利亚昆士兰州一家法院4日公开的文件显示，两年多前杀死八名儿童的一名澳大利亚籍女子无需受审，理由是案发时她精神分裂症发作。

新华社报道，雷娜·泰戴，别名梅萨内·瓦尔里亚，现年40岁，2014年12月19日在澳大利亚东北部城市凯恩斯的家中用刀刺死了自己的七个子女和一个外甥。随后，泰戴在自己身上刺了35刀。遭泰戴杀害的儿童四男四女，年龄在两岁至14岁。警方当天在案发现场发现自残的泰戴和八个孩子的尸体，对泰戴提起谋杀罪指控。

今年4月初，昆士兰州精神健康法院认定，案发时泰戴精神分裂症发作，因而无需承担刑事责任。精神健康法院将司法监督和精神诊断、治疗相结合，对患有精神疾病的罪犯进行治疗。

“案发时，泰戴精神分裂症发作，她没有能力意识到自己的行为是错误的，”为泰戴提供援助的精神病专家在法庭文件中说，“泰戴认为自己当时是在挽救孩子们。”

法官让·多尔顿表示，有确凿证据表明案发时泰戴精神病发作，没有能力控制自己的行为。“她的孩子们是她生命中最大的快乐。”多尔顿说。

法庭文件显示，泰戴每天都吸食大量大麻，但在案发前一个月停止吸食。为泰戴提供援助的精神病专家弗兰克·瓦尔盖塞说，长期吸食大麻可能使泰戴患上精神疾病。这一说法得到一些精神病专家的认可。

泰戴眼下被关在昆士兰州首府布里斯班的一家精神医疗机构。根据昆士兰州法律，如果法院鉴定嫌疑人患有精神疾病，则终止司法程序，嫌疑人无需出庭受审。

戴泰居住的房子如今已被拆除，取而代之的是八棵树，以纪念那些逝去的小生命。

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