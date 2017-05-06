朝鲜3月煤炭出口为零

（联合早报网讯）韩国媒体报道，根据联合国安理会按照第1718号决议设立的委员会5日在其官网上公布的朝鲜出口到所有会员国的煤炭量（额）情况，暂无国家向安理会朝鲜制裁委员会报告3月从朝鲜进口煤炭。也就是说，自中国2月全面叫停进口朝鲜煤炭后，3月没有国家从朝鲜进口煤炭。

韩联社报道，安理会第2321号涉朝决议设定朝鲜煤炭出口上限，规定联合国会员国从朝鲜进口煤炭的限制总量和金额，并且每月最后一天起的30日内需向朝鲜制裁委员会报告上月进口量。因此，上月底是上报3月份进口朝鲜煤炭量的截止时间。报道称，今年1月和2月有一个国家向委员会报告从朝鲜进口了144万吨和123万吨煤炭，之后没有国家从朝鲜进口煤炭。

朝鲜制裁委员会将根据统计结果在各国进口朝鲜煤炭量达一定程度（75%、90%、95%）时分阶段提醒，保证不超进口上限。目前，朝鲜煤炭出口量大约为35.65%。

中方为执行联合国安理会第2321号制裁决议案，今年2月18日起至年底暂停进口朝鲜煤炭。据中国报告，上月13日正式叫停以来没有从朝鲜进口煤炭，并指出在发布暂停进口朝煤炭的公告后，已退回从朝鲜进口的煤炭。

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