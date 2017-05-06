韩反腐法实施后大企业应酬费降三成

（联合早报网讯）调查显示，韩国自去年9月底实施反贪腐法以来，韩国30家集团企业的餐饮招待花费平均减少近30%，销售额增长2.3%，营业利润大涨48.0%。

韩联社报道，企业经营成果评估网站Ceo Score对111家企业2016年第四季度的餐饮接待费进行调查后发现，史上最严反腐法《禁止不正当请托与收受财物法》（简称《金英兰法》）正式实施以来，韩国30家集团企业的餐饮招待费减少近三成，销售额升2.3%，营利增长48.0%。

除大宇造船海洋、KT&G、大宇建设集团未公开接待费明细外，其余26家集团企业中逾九成（24家）的接待费减少。

其中锦湖韩亚集团减幅最大，达65.4%，或2.14亿韩元（约26.5万新元）；乐天集团（减少59.9%）、GS集团（减少55%）及未来资产（减少50.3%）的降幅均超过40%，韩国电信（KT）和现代汽车则反增5.3%和2.1%。

从集团企业第四季度的总接待费来看，SK集团最多，高达29.92亿韩元；现代汽车（24.98亿）、现代重工业（19.99亿）、韩华集团（17.06亿）、Harim集团（14.35亿）、现代百货（11.44亿）等均超过10亿韩元。

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