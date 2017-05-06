《新闻周刊》：马云将修复中美贸易摩擦

（联合早报网讯）美国《新闻周刊》刊发题为《贸易战中的“万能杰克”：马云勇闯硅谷，或能修复中美贸易逆差》的封面报道，认为“Jack”所代表的阿里巴巴电商平台，将为中美贸易摩擦带来积极正向的影响和价值。

自马云和美国总统特朗普会面以来，美媒持续关注阿里巴巴在美国的业务拓展。国际在线报道，《新闻周刊》将马云与美国总统特朗普的会面称为“仅是他众多传奇时刻之一”，重点关注6月20日至21日阿里巴巴将在美国底特律举办的主题为“连接世界”的美国中小企业论坛，认为这是马云代表中国市场向全体美国中小企业主发出的信号。

《新闻周刊》用一整章介绍了阿里巴巴近年来的战略布局与扩张。文章认为，马云的构想不再局限于中国，他将目光转向国际市场，并将阿里巴巴集团带入支付、云计算、文娱等众多不同的商业领域，虽然这会“比他的第一次扩张更难”，但“所有人都知道，马云要来了”。

《新闻周刊》封面报道还向美国主流社会介绍了阿里巴巴的发展历程，敏锐捕捉到阿里巴巴正从电商平台发展成为一个经济体，一个生态系统。

早在1999年马云就告诉员工，阿里巴巴的竞争对手不在中国，而在硅谷。《新闻周刊》评价，“在这一点上，他的观点非常正确”。

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