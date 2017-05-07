致命误会 索马里最年轻内阁部长遭高官警卫错杀

（联合早报网讯）索马里一名新任内阁部长在首都摩加迪沙被另一名政府高官的警卫射杀，仅仅因为他乘坐的汽车跟在对方的座驾后面，被误以为是反政府武装。

据新华网报道，高级警官穆罕默德·侯赛因4日说，公共工程与重建部长阿巴斯·阿卜杜拉希乘坐的小汽车3日晚一直尾随审计长努尔·吉马勒·法拉赫的车辆，行至总统府附近一处检查站时，法拉赫的警卫开枪，阿卜杜拉希的警卫还击。

阿卜杜拉希不幸中弹身亡。与他同行的另一名政府部长躲过一劫。

警方发言人卡车西姆·艾哈迈德4日说，3名涉案士兵被捕，其中两人是法拉赫的警卫，另一名是阿卜杜拉希的警卫。这起事件仍在调查当中，看起来像是意外。

按照法新社的说法，法拉赫的警卫以为后面那辆小汽车里是反政府武装人员。法拉赫说，随行警卫“相互怀疑，发生交火”，结果非常糟糕，“一名兄弟被打死了”。

阿卜杜拉希出生于索马里，在肯尼亚达达布难民营成长并接受教育。去年，阿卜杜拉希当选议员。今年2月，31岁的他成为索马里最年轻的内阁部长。

由于这起误杀事件，法拉赫4日被索马里总理“炒鱿鱼”。

摩加迪沙安全局势严峻，极端组织“青年党”不断通过自杀式汽车炸弹等手段攻击总统府等政府建筑、军事设施和酒店。

据法新社报道，许多达官显贵以及外国人在摩加迪沙周边开车时，都有全副武装的保镖跟随。他们神经紧绷，乱枪扫射时有发生。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅