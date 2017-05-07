德总理：北约有必要展示实力 但应继续同俄对话

（联合早报网讯）德国总理默克尔表示，她认为北约展示实力非常重要，但同时强调了该联盟与俄罗斯对话的重要性。

据俄罗斯卫星网报道，默克尔指出，德国始终关注两件事：准备保护所有北约成员国，同时与俄罗斯进行对话。

德国总理网站发布默克尔的声明称，“对我而言非常重要的是同俄罗斯的对话联系不能断线。因此我们采取了一切措施，保障俄罗斯和北约的主要协议能够得到落实，并且俄罗斯-北约理事会的会议能够举行。”

默克尔称，她认为，“以此双重方式行动——一方面展示实力，另一方面有意进行对话，这条道路是正确的。”

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