肯尼亚名将刷新人类马拉松最佳成绩：2小时0分25秒

（联合早报网讯）目前的马拉松世界纪录是2小时2分57秒，对于人类能否冲破两小时大关，大家都充满着疑问。北京时间昨天，在意大利进行的“跑进两小时”马拉松赛中，肯尼亚选手基普乔格以2小时25秒的成绩跑完全程，距离“跑进两小时”只差25秒。

据央视网报道，北京时间昨天中午，马拉松“跑进两小时”计划在意大利著名的F1赛道蒙扎赛道起跑。参赛选手仅有三人，其中里约奥运会马拉松冠军、肯尼亚选手基普乔格最被人们看好。

由于本次马拉松更多是为检测人类身体的极限，因此在比赛过程中，把能影响到运动员的外在阻力都降到最低，赛道经过科学的测量选出，全程有29名优秀的中、长跑选手轮番担任领跑员，选择最适当的天气以及随时补充的补给。

最终，基普乔格以2小时25秒的成绩跑完全程，只差25秒未能突破两小时大关。不过，由于本次马拉松有不符合国际田联规则的团队协助，基普乔格此次取得的成绩并不会被国际田联承认为新的世界纪录。

基普乔格在赛后说：我并没有关注两小时的时限，在跑最后两圈时，我看到我还落后进度10秒，那时我有些紧张，脑子也有些乱，想了很多东西。不过这是一次非常好的经历，极具挑战。为此我做了7个月的准备，为了这个目标，我竭尽所能。非常高兴有这样的结果，我认为它将在马拉松的运动史上被人铭记。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅