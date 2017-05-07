俄第五代战机新获兼攻海陆的巡航导弹

（联合早报网讯）作为先进战斗机，应不仅具有争夺制空权的空战能力，还应具备打击地面和海上目标的战力。日前俄第五代战机T-50已获准装备一种新型战术巡航导弹，可将对地对海攻击任务兼于一身。

据俄新社报道，这种导弹的型号为Kh-35UE，其研制单位是位于莫斯科州的战术导弹武器集团。这款导弹的前身是Kh-35型反舰导弹，其主要用途是保卫排水量5千吨以上的俄海军舰船。Kh-35UE导弹拥有可折叠的尾翼和弹翼，缩短了其喷气发动机的进气道长度，因此可在舰船、飞机和直升机上发射。

在制导方面，该导弹依靠其前端的双波段导引头搜寻目标。导引头内的主动寻的制导装置可在需要“开工”时1秒内启动，发射探测敌方目标的信号并接收反射信号。这种导引头内还有一种被动制导装置，它能根据敌方武器装备发射的脉冲式雷达波搜寻目标。

在这两种制导装置配合下，Kh-35UE导弹可攻击从航空母舰到登陆艇等任何水面舰艇和运输船只，或者打击陆地上的装甲战车、防御工事、物资仓库和港口设施。

据悉，这种导弹已在米格-29K舰载机和卡-52攻击直升机上使用过。其应用效果显示，该导弹可在所有气象条件和昼夜任何时间使用，在发射时，战机和直升机的所处位置可远在敌防空导弹的射程之外。

战术导弹武器集团首席设计师瓦西里耶夫表示，这种导弹已与T-50战机的相关仪器设备完成兼容匹配，并已通过测试。T-50预计将从2017年起装备俄空军，在2020年前该战机将总共装备12种新型导弹。

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