驻韩美军拟建人工情报部队掌握朝鲜信息

（联合早报网讯）据韩美军方7日消息，驻韩美军计划于今年10月许成立专门负责人工情报（HUMINT）搜集和分析的情报部队，以更好地掌握朝鲜相关信息。

韩联社报道，人工情报是指通过间谍、情报人员、内部协助人员等人力资源获取对方信息。朝鲜巧妙地欺骗美国谍报卫星，并升级指挥通信系统，因此美军难以搜集信号情报。

驻韩美军计划成立人工情报部队，意在提高朝鲜信息的准确度，弥补侦查力量的漏洞。尤其是朝鲜核导能力在不断发展，目前朝鲜是否掌握核武小型化技术、洲际弹道导弹达到何等程度等信息难以确认，这也是美军要增强朝鲜信息搜集力量的原因之一。

即将成立的人工情报部队取名为“524情报大队”，隶属于驻韩美军第8军501情报旅。目前，532情报大队在执行人工情报相关任务，但重点在于分析已搜集的情报而不是搜集新情报。524情报大队将通过人力或情报机关，直接搜集朝鲜信息并对此进行分析。

熟悉美军情况的韩国政府一位消息人士表示，朝鲜最高层的动向、朝鲜经济及居民生活等朝鲜内情是评估朝鲜局势变化的关键因素，且战略武器研发状况直接影响到韩美同盟安全，因此最受美军重视。

美军方面将如何通过人工情报部队搜集朝鲜信息引人关注。有观点预测，美方可能通过弃朝高层人士、曾访朝的外国人士及美国情报机关搜集朝鲜信息。一位情报部门相关负责人指出，美军有可能通过美国中情局搜集信息。

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