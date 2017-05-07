放眼全自动驾驶 日本加快开发高精地图

（联合早报网讯）为实现无需司机操作的自动驾驶汽车，日本政府将与民间携手，加速开发高精度的电子交通地图。

共同社报道，日本内阁府以2018年实现高精地图投入实用为目标，将从今年秋季在公路上进行大规模实证试验。各汽车厂商等设立的地图公司也将于近期着手测量全国高速公路。

日本政府提出了在2020年前后实现唯有紧急时需要司机操作的自动驾驶车辆、在2025年前后实现全自动驾驶车辆的目标，也在研究提前实现事宜。

仅凭车载摄像头和传感器，难以正确掌握周边状况。因此，自动驾驶系统需要参照高精地图的电子数据，以操控汽车安全行驶。

日本政府将开发以3D图像显示道路高低、车道和路肩等的“Dynamic Map”（动态地图）。现在的车载导航地图与实际行车位置有时存在数米偏差，新地图将大幅提高精度，将误差控制在数厘米。

实证试验将通过在首都高速、东名和新东名高速等约300公里区间的实际行驶，对弯道、合流地带和堵车时等各种状况进行验证。另外将听取厂商意见，对自动驾驶所需信息进行整理，提高地图性能。

日本民间已由国内各家汽车厂商、Zenrin和三菱电机等15家企业出资，于去年6月成立地图公司“Dynamic Map基盘企划”，以全国主要高速公路及收费道路（双向共计3万公里）为对象，收集白线和标识等信息。

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