马克龙面对议会选举考验

（联合早报网讯）法国前进党总统候选人马克龙当选总统后，立即面临多项重要使命，包括任命总理、组建政府，以及在6月举行的议会选举争取胜利。

一般来说，刚当选总统总是呼吁选民在议会选举中把票投给支持总统的议员候选人，使得当选总统能有一个占多数的议会和支持自己的政府。据法国国际广播电台网报道，法国议会选举的结果常常违背这一逻辑，所以被称为是“总统选举的第三轮 ”，说明当选总统还要接受议会选举的考验。

马克龙在法国总统第二轮投票中大胜对手勒庞，但他在第一轮投票中只得到24%选票，在第二轮投票支持马克龙的选民中，有不少是为了反对勒庞当选而投票给他的。

法国传统大党和其他政党虽在总统选举中被淘汰出局，但这些政党仍然存在，也将在6月的议会选举中争取更多的议席。

国民阵线总统候选人勒庞在败选后已表示，接下来会把精力集中在议会选举。

右翼大党共和党领导立法选举的领导人巴环也表明，他在总统第二轮投票中呼吁支持者投票给马克龙以抵制勒庞，但共和党将争取获得议会的绝对多数。如果共和党胜利的话，巴环本人也准备好担任下届的政府总理。

法国极左翼政党领袖梅朗雄没有在总统选举第二轮投票中明确呼吁支持者把票投给马克龙，并在马克龙当选后，要支持者在议会选举中继续奋战。

他对支持者说，总统大选体现了选民的恐惧和拒绝，之后的议会选举要做出积极的选择，投票给其政党。

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