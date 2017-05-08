俄外长：北约试图恢复与俄对话

（联合早报网讯）当地时间5月7日，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，北约试图恢复同俄罗斯对话，俄方对此已做好准备。

据中新社报道，拉夫罗夫当天在莫斯科对外界表示，此前北约试图将乌克兰纳入影响范围并使其加入组织。同时北约计划利用克里米亚从军事上包围俄罗斯，但这些计划都失败了。

拉夫罗夫说，北约因此恼羞成怒，冻结了与俄罗斯包括在反恐领域的合作关系。

拉夫罗夫称，但现在北约尝试恢复同俄罗斯的对话，而俄方对此也做好了准备。但俄罗斯只会在平等和互相尊重对方利益的基础上与其展开对话，只会就共同接受的问题进行讨论，而不是只讨论那些北约更需要解决的问题。

拉夫罗夫还提到，俄美关系对国际稳定和安全影响巨大，所以当前各方期待两国领导人进行会面并取得具体成果。为了实现双方会面，需要好好准备。“俄方正在从事相关准备工作”。

2014年，因克里米亚问题和乌克兰东部危机，俄罗斯与西方国家关系“陷入冷战结束以来最低点”。美国同欧盟对俄发起多轮经济制裁。但俄方认为，西方对俄制裁毫无道理，因为俄不是乌克兰冲突参与方，也不是乌克兰调解协议签署方。俄方在过去一段时间里多次呼吁在平等基础上与西方国家展开对话。

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