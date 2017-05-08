研究：电子烟伤血管及气道

（联合早报网讯）电子烟的健康影响近来成为科研热点。瑞典一项最新研究说，即便少量吸入电子烟也会对血管造成损伤，进而增加心脏病和中风的风险。

据新华社报道，瑞典丹德吕德医院等机构的研究人员此前发现，仅吸入10口电子烟就会使血管出现受损迹象。在本次研究中，他们进一步对健康人吸入30口电子烟的影响展开了研究。

参与研究的瑞典丹德吕德医院医生伦德贝克说：“我们看到血管弹性变差，而血管弹性变差可能会引发心脏病和中风。”研究人员分析说，可能是电子烟中含有的尼古丁使血管变得弹性较差。

电子烟主要由电池、加热蒸发装置和一个装着烟液的烟管组成，烟液中含一定量尼古丁，许多烟液产品会模仿香烟中含尼古丁的比例来调配。使用时通过供电发热让烟液挥发、形成烟雾，达到“吞云吐雾”的效果。

瑞典研究人员说，吸电子烟的人每天会吸入250至300口电子烟，而目前电子烟的销售在瑞典是不受管制的，这使得研究人员颇为担忧。

伦德贝克说，他们的研究显示即便中小剂量摄入电子烟仍有明显影响，实际生活中吸电子烟的人所受影响会更大。

另有一项研究的初步结果表明，电子烟还会导致气道收缩，造成呼吸困难。

对电子烟的健康影响，不同研究存在争议，各国监管机构的看法也不同。如英国药品与保健品管理局曾批准部分电子烟产品以戒烟辅助工具的身份上市销售，而美国政府2016年的一份报告说年轻人使用电子烟已成为美国的“公共卫生威胁”。世界卫生组织则在相关报告中说，目前没有充分证据证实电子烟可帮助戒烟，吸烟者只有完全戒断尼古丁，才能最大程度保护健康。

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