印尼警方：将整顿超容违规监狱

（联合早报网讯）印度尼西亚警方证实，截至7日，从印尼廖内省北干巴鲁监狱越狱逃跑的442名囚犯，已有242名被抓回入监，尚有200名囚犯在逃。除继续加大追捕力度外，印尼将对全国超容与违规的监狱进行严格整顿。

据中新社报道，印尼治安与法律统筹部长威兰多称，监狱人满为患是此次囚犯越狱逃跑的原因。他说，治安与法律统筹部将建设更多的监狱。

印尼廖内省北干巴鲁一所监狱5日发生囚犯越狱逃跑事件，442名囚犯在前往监狱内的清真寺礼拜时，拆掉清真寺附近一扇大门，集体越狱逃跑。事件再度引起印尼社会对监狱管理混乱的关注。

据几名被抓回的囚犯说，他们逃跑是因为得不到应有的待遇及不堪忍受非法收费。

印尼司法人权部长雅松纳7日要求“扫除敲诈勒索小组”在全国各个监狱严查敲诈勒索行为。雅松纳称，利用批准探狱、转换牢房、打电话及其他服务对囚犯敲诈勒索在各个监狱屡见不鲜。

印尼国会亦对该事件发声，要求司法人权部开始整顿监狱。国会第三委员会主席班庞7日说，监狱超员已是一个老问题。

班庞说，本月4日，朋姑鲁监狱刚发生骚乱，数百名囚犯发生肢体冲突；3月2日，占碑监狱发生骚乱。“监狱不断发生骚乱，司法人权部必须对监狱进行全力整顿”。

报道指称，此番发生越狱逃跑事件的廖内省北干巴鲁监狱，标准容量700人，却关押了1800名囚犯。据廖内省警方发言人说，逃跑被抓回的囚犯已被转移到该省其他几个监狱。

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