巴西研制出可吞咽漱口水

（联合早报网讯）巴西圣保罗大学口腔医学院研究人员近日开发出一种以绿茶为原料的漱口水，这种漱口水在使用后可以直接吞咽，不会产生任何副作用。

据新华社报道，这种漱口水的主要有效成分是儿茶素，绿茶中所含的这种成分不但可以调节血压、体脂肪和脂质，还具有减少牙石的作用，可以预防龋齿和牙龈炎。

圣保罗大学口腔医学院教授德罗西说，最初实验室研究的项目是绿茶对牙科中骨修复的作用，“在取得专利后，我们发现（儿茶素）这种成分对消炎、抗菌、抗侵蚀、矿物化和牙科手术复原方面也有作用”。

圣保罗大学研究人员发现，绿茶可使人类唾液中的微生物水平降低。他们就将绿茶中的儿茶素分离出来，制成浓度更高的溶液，专门用于制作漱口水。研究人员通过实验证实，这种漱口水吞咽后不会对人类健康造成任何伤害。

研究小组成员莫斯卡尔迪尼说，这种天然成分的漱口水不含普通漱口水中的葡萄糖酸氯己定等成分，因此没有任何副作用，“包括儿童都可以使用”。

德罗西说：“日常生活中饮用绿茶也有类似作用，但绿茶并不只含有儿茶素，因此作用很弱。我们开发出的产品是一种功效更强的浓缩溶液，而且可以储存很长时间。”

这种可吞咽绿茶漱口水已获得巴西国内专利，正处于招商引资阶段，预计六个月后将上市销售。

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