卢旺达大幅提高山地大猩猩观赏费

（联合早报网讯）卢旺达发展委员会7日证实，为加强保护极度濒危物种山地大猩猩，在卢旺达追踪山地大猩猩的许可证费用上涨至每人1500美元，这一价格适用于所有外国人和本国人。

据新华社报道，非卢旺达常住居民的外国人此前参加追踪山地大猩猩的许可证费用为每人750美元，卢旺达外籍常住居民费用为每人375美元，卢旺达本国人的费用为每人3万卢旺达法郎。

根据卢旺达发展委员会6日发表的声明，游客在除山地大猩猩栖息的火山国家公园以外的其他卢旺达国家公园游览天数达到3天，或来卢旺达参加会议者，可享有一定折扣。

声明说，提高费用是为了加强山地大猩猩保护工作，增加火山国家公园附近居民的旅游收入，为社区发展项目提供资金。

据世界自然基金会统计，目前全球仅存880只山地大猩猩，它们生活在卢旺达、刚果（金）和乌干达三国交界处的维龙加山脉及乌干达布温迪国家公园。自1902年山地大猩猩被发现以来，这一物种长期面临战争、捕猎、栖息地被破坏和疾病等威胁。

卢旺达发展委员会说，卢旺达对山地大猩猩采取了严格保护措施，促进了山地大猩猩数量增长，生活在卢旺达的山地大猩猩家族数量已从2010年的九个增加到现在的20个。

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