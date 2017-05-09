韩总统选举正式投票 投票率料创新高

（联合早报网讯）韩国总统选举在当地时间今天（9日）上午6时（新加坡时间清晨5时）正式举行，4000多万选民将通过手中的一票，选出替代遭弹劾的前总统朴谨惠的新领导人。由于大部分选民对朴谨惠的闺蜜干政案深感不满，此次投票率预料将创下新高。

韩国全境共设1万3964处投票站，投票时间为上午6点到晚上8点，预料明天（10日）凌晨2时至3时胜负可基本分晓。

这次登记的合法选民约有4243万，其中1107多万人已于4和5日进行缺席投票。

选管委相关人士表示，由于缺席投票率远远超过预期，民调也显示选民投票热情高涨，最终投票率有望超过80%。

本次大选因原任总统朴槿惠陷入“闺蜜干政事件”而遭弹劾后提前举行。自从朴槿惠被卷入此丑闻之后，韩国政府运作几乎陷入空转，国民期待选出新总统后一切归位，结束持续多时的空心状态。

过去的分析普遍认为，投票率是影响大选结果的重大因素之一，尤其是20至49岁之间的选民，如果他们今天踊跃投票，对改革派候选人有利；反之，则对保守派候选人有利。

虽然这回的竞选人多达15人，但选前的最新民调结果普遍显示，共同民主党候选人文在寅遥遥领先，若没有出现意外，文在寅将登上总统宝座。

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