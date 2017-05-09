美：朝鲜弃核就举行首脑会谈

（联合早报网讯）日本共同社独家报道，美国特朗普政府已告知中国政府，愿意邀请朝鲜领袖金正恩访美并举行首脑会谈，条件是朝鲜放弃核与导弹开发。此外，美方还保证不改变朝鲜体制、美军不实施进攻等“四不”原则。多名外交相关人士透露了该消息。中方可能已非公开地转告了朝鲜。

该报道指出，美国此举旨在敦促朝方软化态度，以缓和朝鲜半岛紧张局势。美国显然在派遣航母等加强军事施压的同时，全面推进以中国为中间人的说服工作，特朗普政府软硬兼施的对朝交涉战略显露出来，担忧发生武力冲突的日本政府也支持美方的外交努力。

不过，这与朝鲜立场的分歧较大，能否实现尚不可知。美国总统特朗普1日曾说“如果情况适宜，可（与金正恩）会面”，暗示今后有举行首脑会谈的可能性，但详情并不清楚。

美国国务卿蒂勒森3日在演讲中表示，如果朝鲜放弃核与导弹开发，美方将（1）不要求改变朝鲜的国家体制、（2）不要求搞垮金正恩政权、（3）不急于韩朝统一、（4）美军不跨过将朝鲜半岛分为南北两部分的北纬38度线进攻朝方。这些原则也已经告知了中方。

外交相关人士透露称，中国以朝鲜同意弃核的可能性不大为由，提议美方（1）实施经济援助，作为放弃核与导弹开发的交换条件；（2）为结束美朝敌对关系，缔结取代朝鲜战争停战协定的和平协定；（3）启动邦交正常化谈判等。目前尚不清楚美国对于这些提案有何反应。

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