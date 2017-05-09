巴黎气候协定谈判开幕 美国去留成焦点

（联合早报网讯）《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）下的新一轮气候谈判周一（8日）在德国波恩开幕。由于本届美国政府即将对其在《巴黎协定》的“去留问题”作出最终决断，为期两周的气候谈判一开幕即蒙上了不确定性阴影。

中新社报道，受气候变化威胁最为严重的小岛屿国家联盟主席、马尔代夫环境与能源部长易卜拉欣说：“本次气候谈判本应是非常侧重技术层面的一次会议，重点是讨论落实《巴黎协定》的细节……然而，现在来自华盛顿方向的悬念显然成了我们大家的头号议题。”

2015年底达成的《巴黎协定》是取代将于2020年到期的《京都议定书》的最新协议。其主要目标是将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度以内，并进一步努力将全球气温上升控制在前工业化时期水平之上1.5摄氏度以内。目前，包括中美在内的144个国家已批准了《巴黎协定》。

上月27日，美国总统特朗普向媒体表示，他将于约两周后公布美国对《巴黎协定》的决定。据路透社报道，特朗普的核心幕僚预计将于华盛顿时间本月9日开会评估是否继续留在《巴黎协定》内。

面对全球最大经济体美国或将退出《巴黎协定》的前景，国际社会开始密集发声，希望美国认清应对气候变化的急迫性，共同履行《巴黎协定》。

周一（8日），2016年联合国气候大会主席、摩洛哥外长迈祖阿尔在记者会上表示，应对气候变化的全球努力是不可逆转的。他指出，任何人对国际社会在这一议题上施加的压力采取蔑视态度，那将是“很难做到的，或者是愚蠢的”。

欧盟代表团首席代表斯林伯格也表示，欧盟相信让美国“留在谈判桌上”将是非常重要的。

不过，今年来到气候谈判现场的美国代表团与往年相比大幅“瘦身”。媒体注意到，总共七人的美国代表团，规模甚至小过阿尔及利亚和津巴布韦。

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