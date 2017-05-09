朝美启动半官半民对话 或为试探对方

（联合早报网讯）韩联社引述奥斯陆外交消息人士报道，朝鲜政权有关人员和美国相关民间专家周一（8日）在挪威奥斯陆郊外一酒店启动1.5轨对话，会议或持续两天。

所谓的1.5轨对话，指的是朝鲜方面的参与者是政府官员，而美国方面的与会者主要是参与二轨外交（即运用包括学者、退休官员、公共人物、非政府组织等多种渠道进行交流的非官方外交）的前政府官员。

韩联社的报道指出，这是朝美自去年11月中旬在瑞士日内瓦接触以来，时隔6个月再次会面，而此次会面地点、时间以及具体的与会者身份则完全保密。

该消息人士表示，朝美和挪威政府均认为若此次对话事先被曝光，或将难以成行，因此持非常谨慎的态度。他还表示，由于朝方与会者以外交部旗下机构研究员身份参加对话，因此本次对话与其说是1.5轨对话不如说是民间层次的2.0轨对话。

此前网上曾流传“美国4月袭朝”、“朝鲜半岛4月爆发危机”等言论，4月过后这些传闻“不攻自破”，因此观点认为本次对话虽非政府间对话，但作为朝美在“克服”传闻后举行的首次会面，或为正式对话做下铺垫。

然而不少观点指出，由于不久前美国政府放弃前总统奥巴马推行的对朝战略忍耐政策，而推出“最大限度的施压和干预”的新对朝政策，且韩国也处于新政府即将成立之际。因此此次对话很有可能是一次试探性对话。

美国拉拢中国，在尽可能压制朝鲜的同时，仍声称“敞开对话的大门”，以此来探视朝鲜的态度变化；而朝鲜同样可能出于试探美新政府的对朝政策考虑，参与此次对话。因此，此次对话中，双方可能就朝核谈判、朝美关系改善的前提和可能性等事宜深入交换意见。

日本朝日电视台星期天（7日）报道称，朝鲜外交部北美局局长崔善姬日前经由北京启程赴欧洲，将与美国民间专家进行对话。崔善熙曾于去年11月在瑞士日内外与美国前国务院核不扩散和军控特别顾问罗伯特·埃因霍温会面，进行半官半民性质的对话。

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