马森林城雇大量黑工 内政部：将彻查

（联合早报网讯）马来西亚柔佛森林城工程被揭发聘雇大量中国黑工，马国内政部副部长诺嘉兹兰表示，当局会寻找途径“漂白”这些黑工。

当今大马报道，森林城工地宿舍有不少中国客工持着旅游签证而非工作签证，日夜在森林城地盘工作数个月。

他们透露，持旅游签证到森林城工作，逾期逗留多个月。虽然他们心知自己沦为黑工，但苦于工资一再受拖欠，担忧一旦向使馆或执法单位抗议，立遭遣返回国，血汗钱讨不回，因此不敢吭声。

对此，诺嘉兹兰说：“我们会考虑他们是否合适在重雇无证件移工计划（俗称漂白计划）下，为他们注册……内政部会进一步调查此事，寻找方式以合适雇主合法化他们（黑工）。”

他表示，将指示移民局执法单位调查森林城发展商与承包商的角色。

他透露，一些中国投资者与承包商向申请，让中国移工获得特别入境准证。“他们必须在特别入境准证（期满）后回去，但许多人不回去，尤其是中国公司的建筑项目。”

森林城发展商碧桂园太平景公司执行董事奥夫曼（Md Othman Yusof）回应询问时强调，森林城旗下所有移工，皆非直接受雇于该公司。

不过他承诺彻查黑工指控，一旦发现有承包商或分包商违反合同，即会严厉查办。

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