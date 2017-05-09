美近半数无房者希望未来五年内买房

（联合早报网讯）美国民调机构盖洛普周一（8日）发布的民调结果显示, 美国无房者中有49%的人希望在五年内买房安家，另有20%的人希望在未来十年内买房。此外，约五分之一有房者打算在未来五年内出售房屋。

新华社报道，民调结果显示，今后五年至十年内，美国购房大军主力以中青年为主。55岁及以上年龄的无房者中，大多数没有在未来几年购置房产的计划；但35岁至54岁人群中，58%的人期望在未来五年内买房；18岁至34岁人群里，52%的人打算在五年内买房，另有31%的人打算在十年里买房。

在美国有房者中，64%的人表示不考虑在未来五年至十年内出售房屋，考虑在未来五年内售房者占20%，另有13%考虑在未来十年里售房。这些数据与四年前的盖洛普民调结果相近。

美国人卖房原因多种多样，最常见的是生活环境发生重要变化，如找到新工作、生儿育女或子女成年后搬出去自住。

值得注意的是，计划在未来十年内卖房的美国人中，期望换购空间更大或更昂贵住宅者仅占约三成，近一半人打算换购面积较小或更便宜的住宅。还有13%的人打算售房后租房居住，这些数据与四年前基本一致。

总体上，有售房意向的美国人中，年龄越大越趋向于换购更小、更便宜的房屋。分析人士推测，这或许与美国有房者须每年缴纳房地产税有关，有房者年龄越大，越可能更多考虑节约支出和养老问题。

盖洛普民调专家琼斯认为，与2008年金融危机前相比，美国房地产市场在很大程度上已经恢复，在可预见的未来将保持强劲势头，未来或出现供不应求现象，某些地方房市还可能过热。不过，如果房价超过多数美国人可承受水平，许多人买房安家的计划将会落空。

这一调查结果是盖洛普公司于今年3月9日至29日在全美范围内随机抽样电话调查得来的，针对不同问题的抽样调查数量各不相同。

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