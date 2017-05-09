不当花瓶 马克龙夫人要助夫一臂之力

（联合早报网讯）法国总统府爱丽舍宫有了新主人——马克龙夫妇。他们两人的爱情故事早已传遍了全世界，外国媒体对两人24岁半的年龄差距以及一位法语老师和一名初中生的爱情故事备感兴趣。

《马克龙一家子》一书的作者德里安（Caroline Derrien）告诉法国国际广播电台，马克龙夫妇自投身政治的第一天起，就梦想爱丽舍宫的新生活。作为总统夫人，布莉姬·托涅（Brigitte Trogneux） 希望能够扮演一些重要的角色。

德里安说：“这位第一夫人是不会被隐藏起来的，就像马克龙曾经说过的那样。布莉姬最近几个月做了很多咨询，了解自己在慈善领域可以做的事情。在竞选过程中，她了解到了残障问题以及自闭症问题，她对这些问题很感兴趣。当然，在教育领域，她也有很多的建议，因为她曾担任多年的法语和拉丁语老师。在我写这本书的过程中，她对当时教育部长对初中教育的改革就有很多的想法，马克龙的部分竞选计划就来自她的想法。”

德里安还说：“她将不会是马克龙总统的正式顾问，但是，他们一直习惯共同探讨很多主题，一般他们晚上会相互交流各自一天的生活，她肯定会就那些她得心应手的主题给出她的想法，当然她不会就劳工法这样的主题给出建议，但她会就她喜欢的主题如社会问题或教育问题提出建议。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅