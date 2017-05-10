特朗普开除FBI局长科米

（联合早报网讯）白宫9日宣布，美国总统特朗普当天根据司法部建议，解除了联邦调查局（FBI）局长科米的职务。

白宫在一份声明中说，特朗普的决定是基于司法部长塞申斯和副部长罗森斯坦的建议作出的。白宫还说，政府将会立即开始物色新的联邦调查局局长人选。

特朗普表示，在经历了不平静的几个月后，有必要恢复对美国最高执法机构的“公共信任和信心”。他说，科米“已经无法有效地领导联邦调查局”。

科米原本职司领导联邦调查局针对俄罗斯试图影响美国选举的调查，包括特朗普竞选团队与莫斯科之间是否存在任何合作关系。

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