美媒：科米通过电视新闻得知自己被开除

（联合早报网讯）美国媒体报道，美国联邦调查局局长科米是通过电视新闻得知自己被总统特朗普开除。他当时正在洛杉矶对联邦调查局的雇员发表演讲。

《纽约时报》报道，科米在演讲时，背后的电视屏幕上开始大量出现关于他被解雇的报道。不久之后，他的解雇信被送到联邦调查局位于华盛顿的总部。

美国白宫9日发表声明说，特朗普的决定是基于司法部长塞申斯和副部长罗森斯坦的明确建议作出的。特朗普本人当天已通知科米，白宫将立即开始寻找新的联邦调查局局长人选。

白宫声明没有说明解除科米职务的原因。

据新华网报道，特朗普在发给科米的解职信中说，科米曾三次在不同场合通报他（特朗普）没有受到联邦调查局调查，他对此非常赞赏。尽管如此，“我同意司法部的判断，你（科米）没有能力有效领导联邦调查局”。

特朗普还在信中说，他将任命联邦调查局新领导层，以重建美国公众对这一执法机构的信任和信心，这“极为重要”。

白宫当天发布的备忘录显示，罗森斯坦建议解除科米职务的理由是科米对希拉莉“邮件门”调查处理不当。

美国联邦调查局局长由总统任命，经参议院确认通过，任期十年，历史上被解职情况相当罕见。

科米2013年9月就任第七任美国联邦调查局局长。 他曾主导了就“俄干预美国大选”对特朗普的调查。

同时，在2016年总统选举中输给特朗普的希拉莉也指责科米在选举前十天散布有关对她开展新调查的未经证实的消息，从而造成了她的败选。

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